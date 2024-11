Kasia Moś NĘKANA?! Ostrzega wszystkich, których podejrzewa o podejmowanie takich działań: "Są wśród nich osoby publiczne"

Wszyscy tacy niby święci,a takie świństwo robić drugiemu człowiekowi. W socjal mediach,internatach,telewizjach,same dobre dusze. Gdzie nie popatrzysz to same ideały. To kto nęka? A No właśnie, zawistni, hipokryci, którzy udają dobrych ludzi. Tacy są najbardziej niebezpieczni. Otworzysz się na kogoś, a ten ktoś wbije ci nóż w plecy.