Kasia Nast żali się na wiadomości, że jest "WIECZNIE NAĆPANA": "Nie potrzebuję tych rzeczy, bo moją medycyną jest kakao"

Kasia Nast przekonuje, że nie bierze narkotyków

Nie jestem w stanie wam powiedzieć, ile razy w tygodniu słyszę od kogoś: "przestań ćpać", "podziel się kontaktem do dilera", "przestań wciągać ten k*ks", "skąd mam mdma?", "non stop jesteś naćpana", "non stop jesteś naje**na", "o jeden grzyb za dużo". Słyszę to non stop, nawet przed chwilą dostałam taką wiadomość od kogoś - zaczęła w jednym z instagramowych filmików.