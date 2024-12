Katarzyna Cerekwicka straciła dostęp do KONTA: "Nie mam już cierpliwości". Rzecznik banku zareagował na apel wokalistki

Teraz wiecie co Was czeka gdy odbiorą Wam gotówkę Wystarczy jakaś większa katastrofa i przez dłuższy czas brak prądu albo co gorsza wojna nie mówiąc już o tym że w Brukseli bardzo podoba się system kontroli taki jak ChRL a wtedy jak nie będziecie posłuszni to rząd zablokuje wam konto co przećwiczył już najbardziej postępowy z postępowych rządów w Kanadzie