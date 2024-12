Kinga Rusin podsumowuje 2024 rok i wraca myślami do zmian w TVP: "Koniec tępej propagandy oraz gloryfikowania złodziei i aferzystów"

Kinga Rusin podsumowuje 2024 rok. Wróciła myślami do zmian w TVP

To już rok od wygranej wojny o TVP! To był dopiero Sylwester! Rok 2023 kończyliśmy z ulgą - koniec szczucia i kłamstwa 24h na dobę w mediach publicznych. I koniec tępej propagandy oraz gloryfikowania złodziei i aferzystów, którzy przez 8 lat przejmowali bezczelnie kolejne instytucje państwowe - wspomina. Rok 2024 zaczął się ostro, a kończy się jeszcze ostrzej: obawą o ważność przyszłorocznych wyborów. Ale wierzę, że przejdziemy przez to wszystko razem wzmocnieni. I dlatego z każdej podróży wracałam do Polski w 2024 roku uśmiechnięta.