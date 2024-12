Kinga Rusin eksploruje Laos i uderza w były obóz rządzący: "Działania 'jedynie słusznej partii' napawały mnie ODRAZĄ"

Jaką trzeba być zgorzkniałą i zacietrzewioną osobą, żeby nawet w czasie podróży myśleć o PiS-ie i Kaczyńskim... To już stało się chorobliwe, wszędzie widzi PiS, nawet na drugim końcu świata, w Laosie. A poza tym, jakby co to brzydzi się zamordyzmem, ale jak była okazja polecieć do ZEA, to pognała bez mrugnięcia okiem.