Nadająca z Kambodży Kinga Rusin uderza w Andrzeja Dudę w sprawie TVN: "Oczekuję natychmiastowego zdementowania"

Kinga Rusin uderza w Andrzeja Dudę

Oczekuję natychmiastowego zdementowania przez Prezydenta Andrzeja Dudę informacji dziennikarzy WP, jakoby sprzeciwiał się decyzji premiera rządu o ochronie polskich telewizji przed obcymi wpływami (Donald Tusk planuje uznanie ich przez rząd za spółki strategiczne). Wszyscy wiedzą, że telewizje są aktywem strategicznym. Wszyscy wiedzą, że trwa wojna hybrydowa, że Rosja stara się wpłynąć poprzez media na procesy wyborcze w różnych krajach. Andrzej Duda też to wie. Nie chce mi się wierzyć, że jest przeciwko decyzji premiera. To by oznaczało zdradę interesów narodowych przez niego i przez jego partię. W szczególności jeśli zaczną oni lobbować w USA by administracja Trumpa zmusiła Polskę do rezygnacji z ochrony naszych telewizji - pisze była prowadząca "Dzień dobry TVN".