Katarzyna Dowbor odnosi się do plotek i zdradza, co będzie robić po zwolnieniu z "Nasz nowy dom" (WIDEO)

Katarzyna Dowbor pokazała, co będzie robić po zwolnieniu

Katarzyna Dowbor regularnie sprawdza co prasa ma do powiedzenia na jej zwolnienie z "Nasz Nowy Dom". Dziennikarkę ostatnio zainteresował artykuł Pudelka, w którym osoba z produkcji programu skomentowała, co mogłoby być powodem zwolnienia gwiazdy, a mianowicie jej stan zdrowia. Z tego powodu Kasia opublikowała na Instagramie nagranie, w którym w zabawny sposób pokazała, co zamierza robić po odejściu z roli prowadzącej.