Katarzyna Dowbor wspomina WSPÓLNĄ pracę z Maciejem Kurzajewskim: "Od razu zobaczyłam, że jest to bardzo inteligentny chłopak"

Transfery w telewizji to chleb powszedni. W mediach co rusz pojawiają się informacje o kolejnych gwiazdach, które postanowiły zmienić stację. W ostatnim czasie całkiem sporo mówi się o transferze Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego do Polsatu. Według wstępnych ustaleń mediów, gwiazdorski duet związany dotychczas z TVP może liczyć na intratną propozycję.