Katarzyna Dowbor znika z programu "Nasz nowy dom". Widzowie są wściekli: "Co wy WYPRAWIACIE? To chyba żart"

Solorz zatrudniając Miszczaka strzelił w kolano dla swojej stacji. Tak największe pretensje miejcie do niego, bo to on przecież jest właścicielem Polsatu i do niego należy ostatnie słowo. Jego wspólnik Ruta już się wymiksował z tego biznesu i żyje jako bogaty rentier w Radomiu odkąd Solorz zaczął robić interesy z PiS.