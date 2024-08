Katarzyna Gąsienica pokazała wnętrze 35-metrowego domu. Internauci zaniepokojeni: "Wszystko pięknie, ale GDZIE LODÓWKA?"

Kasia 32 min. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

Fajny domek, dla 2 osób wystarczy, ale żeby zakładać tam rodzinę i mieć dzieci to zdecydowanie za mało. Gdybym miała budować dom to też byłby mały, ale jesteśmy tylko w 2 z mężem, teraz mieszkamy w 43 metrowym mieszkaniu i jest dla nas w sam raz, taki metraż domu mogłabym mieć. W dzieciństwie mieszkalam w mieszkaniu 32 metry kwadratowe i to z rodzicami i rodzeństwem. W PRLu i latach 90 tak się żyło w takich klitkach i wszyscy na kupie siedzieli. Nigdy nie miałam własnego pokoju, własnej przestrzeni, koszmar. Chore to czasy były żeby nie mając warunków mieszkaniowych zakładać rodziny i kisić się w takich klitkach. Nienawidziłam tego. Na nic nie było miejsca.