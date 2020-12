Katarzyna Grochola opowiada o byłym mężu - przemocowcu i pedofilu: "Ten pan do dzisiaj pracuje w telewizji, ma CUDOWNĄ OPINIĘ"

Phoebe 13 min. temu zgłoś do moderacji 24 5 Odpowiedz

W tym wszystkim najbardziej mi żal Doroty. Matka jej zafundowała piekło, fundując relacje z coraz dziwniejszymi facetami. Jestem zdania, że samotna matka, nie powinna wprowadzać mężczyzny do domu. Niech się spotykają na mieście, niech się spotykają u niego, ale dom jest miejsce świętym dla dziecka. i gościa można wprowadzać do życia dziecka po zaręczynach, a do domu po ślubie. Rozumiem, że chciała sobie ułożyć jeszcze życie, ale nie powinno się to odbywać kosztem dziecka, bo Dorota do dzisiaj się z tej traumy nie pozbierała, jaką jej podarowała mamusia. Podejrzewam jednak, że same nie miały się gdzie podziać, więc się przeprowadzały do tych gości, dlatego Grochola tkwiła w tych chorych toksycznych relacjach. Współczuję jej, ale to nie zmienia faktu, że wiązała się z przemocowcami, a jeden okazał się pedofilem. Masakra :/ Biedna Dorota :(