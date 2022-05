Katarzyna Skrzynecka agresywnie reaguje na plotki o rzekomym odejściu z "TTBZ": "Pani Nina SERDECZNIE ROZEŚMIEJE SIĘ, czytając owe pseudo sensacje"

gość 21 min. temu zgłoś do moderacji 2 13 Odpowiedz

I dobrze, Kasia jest świetną jurorką, sprawiedliwą, miłą i widać , że się do nikogo nie uprzedza. Głosy, że trzeba by było odmłodzić jury są zwyczajnie głupie. Po co zmieniać coś co jest dobre ? Mamy już w tv młode , ładne twarze , ale niestety zupełnie nieprofesjonalne, nie mające nic do powiedzenia. Wolę posłuchać mądrego człowieka , niż patrzeć na wymuskane lalki. Jeśli ktoś chce sobie popatrzeć to są inne programy, gdzie panie chodzą i wyglądają.