Katarzyna Skrzynecka pluska się w basenie pod okiem męża, a internautka dywaguje: "Nie rozumiem, dlaczego NA SIŁĘ chce być pani CHUDA"

mmm 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Lepiej być chuda niż gruba. A idą takie lata że to tegoroczne było najzimniejsze z tego jakie nas czekają. Nie uwierzę ze ktoś chce być gruby. Ja ważyłam 25 kg więcej niż powinnam. Wejść po schodach ciężko, w ogóle cokolwiek zrobić jest ciężko, po wypadzie ze znajomymi w karkonosze płakałam ze wstydu, bo lekka górka i nie mogłam oddychać, ale to nie trzeba w góry, schylenie się do zawiązania sznurówki to też był wyczyn ponad normę. Generalnie nie mieściłam się w żadne ciuchy w sklepach, pot ciurkiem spływał przy 25 stopniach, opuchnięte kostki po pracy, wychodizły mi jakieś dziwne skórne wykwity i krostki oraz włókniaki pomiędzy fałdami, a do tego wieczny stres: czy plastikowe krzesło się pode mną nie złamie? czy leżak na plaży się nie zarwie? czy zmieszczę się w fotel u kosmetyczki? czy osoba obok mnie w tramwaju musi jechać na wdechu bo się nie mieści? Prawie każdy wyjazd to był koszmar, oblewał mnie zimny pot ze stresu jak tylko o tym myślałam. Raz zmarzłam całą noc w namiocie, bo się okazało że się nie mieszczę w śpiwór. Nie wspominając o wypadach nad jezioro, długie spodnie czarne w 30 stopniach, tak się ubierałam. Wydaje mi się, że każdy otyły to przechodzi i po prostu się oszukuje jeśli twierdzi że tak nie jest. Przy minus 30, ja się czuję jak zupełnie inny człowiek. Łatwo nie było, ale zdecydowanie warto było. Mamy specjalistów, którzy potrafią pomóc i czynią cuda!