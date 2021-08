Katarzyna Skrzynecka figluje z mężem w jacuzzi: "Śpiewem syrenim NA POKUSZENIE zwiodłam" (ZDJĘCIA)

Renia 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Co to ma być? Jakieś dwie Panie w podeszłym wieku, które z 20 lat temu grały w marnych serialikach komediowych, które się oglądało do obiadu... Czy one naprawdę są dla kogoś jakimś autorytetem? Serio ktoś się liczy z ich zdaniem? Patrzy na ten żałosny kicz, mentalność z 2005 roku i myśli sobie: chciałabym żeby tak wyglądało moje życie? Chcę jechać na wakacje w to samo miejsce? Szok. Jakbym spotkała w supermarkecie, to bym pomyslała, że zmęczone matki szukają promocji na ziemniaki, a nie że to jakieś gwiazdy.