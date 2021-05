Katarzyna Skrzynecka zdradza, jak pomaga mężowi wrócić do pełni sił witalnych: "Chowam twoją twarz MIĘDZY ME BIUSTY"

Na co dzień Katarzyna Skrzynecka aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie chętnie relacjonuje życie zawodowe oraz prywatne. Jurorka Twoja Twarz Brzmi Znajomo regularnie zamieszcza też w sieci zdjęcia z mężem, a także wymienia z nim instagramowe komentarze.

Niedawno mąż Kasi ogłosił, że jest właśnie w trakcie przygotowań do kolejnych zawodów kulturystycznych. Marcin Łopucki nie ukrywał, że osiągnięcie wymaganej do startu formy wiążę się ze znaczną utratą kilogramów - co ponoć niespecjalnie podoba się jego żonie.