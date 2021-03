Katarzyna Skrzynecka kpi z Tamary Arciuch i Bartka Kasprzykowskiego: "Polemiki małżonków w sieci to jest COSMIC"

Els 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Komedia, dorośli ludzie, a zagrywki z gimnazjum. Wydaje mi się, ze od kiedy Kasia i Bartek zasiedli razem w jury, to było między nimi konkretne spięcie. Takie dwa ptysie, walczące z kilogramami i kompleksami. Odcinki były nagrywane wcześniej, wiec pewnie już Tamara poczuła co to złośliwość Skrzyneckiej. Miła babka, ale dosrac lubi.