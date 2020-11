Katarzyna Skrzynecka przyznaje, że miała koronawirusa: "Trzeba nosić maseczki i NIE MA CO JĘCZEĆ"

Ola 52 min. temu zgłoś do moderacji 24 4 Odpowiedz

Ja też miałam i co z tego ,objawem był brak smaku i zapachu. Mieszkam z mężem i 3dzieci. Mąż małe przeziębienie,syn gorączka i biegunka,ale jeżeli by nie było Covid to bym na co innego złożyła bo jest sezon grypowy. Ludzie póki KTOŚ na tym nie zarobi to się nie skończy. Do stycznia i tak bd. wszystko pozamykane bo kupili szczepionki i komu je dadzą. Ja za nią dziękuję i moja rodzina też ,po co mi ona jak jestem po. Do stycznia praktycznie wszyscy bd.po . Pieniądze wydane w błoto.