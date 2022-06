Katarzyna Skrzynecka SPAŁA NA LOTNISKU, bo nie chciała płacić za hotel: "Fotelik MAM GRATIS"

Nie znaczy to, że 51-latka i jej 47-letni mąż, Marcin Łopucki , odmawiają sobie wszystkich przyjemności. Mieszkająca w Warszawie para celebryckim zwyczajem kupiła przed laty zagraniczną nieruchomość. Małżonkowie wybrali ukochaną przez siebie Grecję. Do znajdującego się na Krecie domu Katarzyna i Marcin wyjeżdżają tak często, jak tylko dają im możliwość napięte grafiki.

Gdyby istniał "Festiwal Technik Koczowania Tranzytowego" miałabym szansę na co najmniej ścisłą czołówkę. Ale czasem moja praca takich podróży wymaga, a nie ma rzeczy cenniejszej, niż szybszy powrót do domu, by "ukraść" choćby jeden cały wolny dzień z rodzinką w domu. Oczywiście: gdy masz całą noc do przeczekania na swój kolejny lot, można by wziąć komfortowy nocleg w luksusowym hotelu vis á vis AirPortu za jedyne 1600 zł dla 1 osoby... ale po co, skoro fotelik na lotnisku przy GATE'cie mam gratis, a za 1600 wolę opłacić dziecku obóz plastyczny - napisała, dodając selfie z lotniskowej hali.