Katarzyna Skrzynecka wspomina trudną walkę o macierzyństwo: "Oczekiwałam dziecka 4 razy. Nigdy nie straciłam nadziei"

Katarzyna Skrzynecka o trudnej drodze do macierzyństwa. "Oczekiwałam dziecka 4 razy"

Choć dziś Katarzyna Skrzynecka czuje się spełniona jako żona i matka, to w jej życiu nie brakowało trudnych chwil. Do niełatwej drogi do macierzyństwa powróciła myślami przy okazji rozmowy z Magdą Mołek w internetowym programie "W moim stylu". Aktorka wyznała, że miała wtedy za sobą także nieudane próby w walce o powiększenie rodziny.