Katarzyna Sokołowska prezentuje ciążowe krągłości, a ciekawscy internauci odgadują (?) płeć dziecka (FOTO)

Annik 1 godz. temu zgłoś do moderacji 50 3 Odpowiedz

Jestem w jej wieku. Dbam o siebie i podobno dobrze wyglądam na swój wiek, ale mam dwoje dorosłych dzieci i powiem krótko- to już nie są te siły jakie miałam kiedy byłam młoda. Potwierdzają to wszystkie moje koleżanki w moim wieku- męczą się szybciej, sporo odpoczywają, co kiedyś było nie do pomyślenia. Tak więc życzę pokładów siły i energii oraz dużo zdrowia