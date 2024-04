Katarzyna Żak ŻAŁUJE jednej rzeczy w życiu rodzinnym. "Nie mogę tego zmienić"

Katarzyna Żak z powodzeniem realizuje się nie tylko jako aktorka serialowa i teatralna, ale też żona i matka, co jak nie ukrywa, sprawia jej ogromną satysfakcję. Życie rodzinne gwiazdy jest stabilne od prawie 4 dekad. W tym roku odtwórczyni roli Solejukowej w kultowym "Ranczu" będzie obchodziła 39. rocznicę ślubu ze swoim mężem Cezarym.

Katarzyna Żak od 39 lat jest z Cezarym Żakiem

Katarzyna i Cezary Żak wiele razy pracowali razem. Chociażby we wspomnianym "Ranczu", czy też "Miodowych latach". W swoim długim, zwłaszcza jak na show biznesowe standardy, małżeństwie kilka już razy dementowali plotki o rzekomym kryzysie i rozstaniu. Za nimi prawie 40 lat razem jako mąż i żona . Przed ślubem byli parą dwa lata, o czym Katarzyna Żak mówiła w jednym z wywiadów.

Katarzyna Żak szczerze o dzieciach

Raz do roku wyjeżdżamy we trzy na weekend do fajnego spa. Uwielbiamy ten wspólny czas. Wykupujemy sobie po dwa, trzy zabiegi, pływamy, chodzimy na spacery, zwiedzamy okolicę, teraz już pijemy razem wino i rozmawiamy o życiu - opowiadała Katarzyna Żak w wywiadzie dla "Vivy!".