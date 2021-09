Kate Hudson eksponuje dekolt w sukni z prześwitami na festiwalu w Wenecji (ZDJĘCIA)

Kate Hudson lubi zabawy z modą. Na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Wenecji hollywoodzka aktorka korzystała z pomocy stylistki Sophie Lopez. Na galę "Celebration of Women in Cinema" ubrała się w czarną bardzo powycinaną suknię. Na swoim Instagramie żartowała wówczas:

Już następnego dnia zamieniła czerń w tiulową czerwień. Krwisty kolor nawiązywał do tytułu filmu, na którego premierze się pojawiła, "Mona Lisa and the Blood Moon". Kate Hudson gra jedną z ról w produkcji. Choć tym razem materiału w kreacji nie brakowało, uwagę przykuwały przezroczystości.