Kate i William brylują na premierze nowego Jamesa Bonda! (ZDJĘCIA)

Ania 10 min. temu

Jak to miło napisać coś miłego :) bo przed chwilą najeżdżałam na Julkę Wieniawę za ten słaby wywiad pełen przekleństw i nonszalancji. Tak się kreuje wizerunek publiczny. Piękna! I ten uśmiech :) ludzie ją bardzo lubią a pomimo to zna swoje miejsce w szeregu i woda sodowa nie wali jej do głowy. Jest wspaniałą księżną dla mnie. William jest mądry, że wybrał ją na żonę. Budzi zaufanie i sympatie i wnosi radość.