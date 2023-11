Kate Middleton w stylizacji za 18 TYSIĘCY odwiedza muzeum. W jej uszach błyszczały szafirowe kolczyki po księżnej Dianie (ZDJĘCIA)

Rodacy z uwagą przyglądają się poczynaniom rodziny królewskiej, nic więc dziwnego, że pretendent do brytyjskiego tronu i jego małżonka biorą udział w każdym istotnym dla kraju wydarzeniu. Nie mogło ich również zabraknąć na corocznych obchodach Dnia Pamięci, który przypada 11 listopada. Uwadze mediów nie umknęło to, że Middleton postanowiła w subtelny sposób oddać hołd babci swojego męża.

W środę zaprawioną w bojach matkę trójki dzieci czekały kolejne książęce zobowiązania. Kate była tego dnia gospodarzem krajowego sympozjum Shaping Us w londyńskim Muzeum Designu, gdzie poproszono ją o wygłoszenie inspirującej mowy. 41-latka doskonale wie, że wymaga się od niej, by zawsze prezentowała się nienagannie i ze smakiem. Księżna, jak zwykle spełniła oczekiwania wielbicieli roylasów i odziała się w elegancki, fioletowy garnitur Emilia Wickstead wart 15 tysięcy złotych, do którego dopasowała granatowe, aksamitne czółenka Gianvito Rossi za 3 tysiące złotych. Istotnym elementem stylizacji były diamentowe kolczyki z szafirem, które należały kiedyś do Lady Di.