Kate Middleton WYDAJE KSIĄŻKĘ! Mamy jej pierwszy fragment!

Dla mnie ok, tylko żałosne jest to, że prości Brytole będą piszczec z zachwytu jaka Kate super bo taką książkę wydaje, a jak Meghan wydala książkę charytatywną z gotowaniem gdy była księżna, to piszczeli że lans i glupoty. Takie tam podwójnie standardy