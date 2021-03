Księżna Kate CHCE ODPOWIEDZIEĆ Meghan Markle! Królowa "nie jest zachwycona" tym pomysłem...

Ale to nie wszystko. Jednym z równie głośnych aspektów dwugodzinnej rozmowy był również wątek księżnej Kate, a właściwie kłótni, do której doszło między żoną księcia Williama a Meghan Markle na kilka dni przed ślubem Sussexów. Jeszcze do niedawna media donosiły, że podczas spięcia na temat sukienek dla druhen sypiących kwiatki podczas uroczystej ceremonii Kate Middleton miała zostać doprowadzona do płaczu przez słowa Markle. Żona Harry'ego odniosła się jednak do tych spekulacji w trakcie rozmowy z Oprah, wszystkiemu zaprzeczając. Co więcej, wyznała, że całe zdarzenie miało zupełnie odwrotny przebieg i to ona popłakała się przez Kate.