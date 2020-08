Katy Perry pozuje w biustonoszu dla karmiących mam zaledwie 5 DNI PO PORODZIE (FOTO)

Wiktoria 7 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Ja mam 22 lata i nie wiem, czy kiedyś mi się zmieni czy nie, ale wiem, że teraz i przez najbliższe kilka lat nie urodzilabym dziecka, nawet gdybym zaliczyła wpadkę, ( choć mam nadzieję, że to się nigdy nie wydarzy). Jestem na to kompletnie nie gotowa. Poza tym obrzydza mnie ciąża, obrzydza mnie poród, nie interesuje mnie zajmowanie się dzieckiem, no i bardzo byłabym się straty figury dodając do tego jeszcze fakt, że studiuję i obecnie zupełnie inne priorytety macierzyństwo jest dla mnie tak obce i niechciane jak zycie na innej planecie. Nie wykluczam oczywiście, że kiedyś się to zmieni, ale nie wcześniej niż przed 30stką. Teraz skrzywdziłabym i siebie i dziecko, a dziewczyny w moim wieku, która mają dzieci to dla nie matrix, ale nie krytykuje, każdy jest inny. Jednak wymaga to dużej odpowiedzialności w zabezpieczaniu się bo nie można pozwolić sobie choćby na najmniejszy błąd..., jak na razie plastry świetnie się sprawdzają.