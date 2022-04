Kayah ROZSTAŁA SIĘ z ukochanym?!

Kayah bardzo dba o to, by chronić życie prywatne i podczas rzadko udzielanych wywiadów zdecydowanie unika opowiadania o swoich partnerach. Mediom udało się jednak ustalić, że w 2017 roku artystka zaczęła spotykać się z Jarosławem Grzywińskim, który swego czasu pełnił funkcję prezesa Giełdy Papierów Wartościowych. Wydawało się, że gwiazda odnalazła szczęście u boku młodszego o sześć lat mężczyzny. Pokusiła się nawet o nazwanie go swoją "drugą połówką" i pokazała się z nim na przebieranej imprezie u Joanny Przetakiewicz.