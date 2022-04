Kendall Jenner pozuje TOPLESS i promuje autorską tequilę nad basenem (FOTO)

Kendall Jenner dorastała na oczach niemal całego świata. Celebrytka, a dziś przede wszystkim supermodelka, nie ukrywała, że mocno odbiło się to na jej zdrowiu psychicznym. Jennerka była zdecydowanie tą najbardziej nieśmiałą wśród lubiących życie na świeczniku pozostałych sióstr. Na szczęście z biegiem czasu Kendall znalazła odpowiednią dla siebie drogę i dziś święci triumfy na największych modowych wybiegach.

Wysoka pozycja Jennerki w świecie modelingu nie sprawiła, że odbiła jej przysłowiowa palma. Kendall mimo wszystko nadal nie robi wokół siebie zbędnego szumu, unika skandali (choć te, wiadomo, zdarzają się od czasu do czasu), a nawet - co w przypadku rodziny Kardashian-Jenner nietypowe - o swoim życiu uczuciowym mówi dość niechętnie.

Obrotna mama Kendall, Kris Jenner, zadbała o to, by jej 26-letnia córka, oprócz kariery w modelingu, mogła również rozkręcać swój biznes. Obie wymyśliły więc... stworzenie autorskiej tequili, którą Kendall rzekomo uwielbia się delektować. Tym samym już od 2021 roku na rynku dostępna jest Tequila 818, za którą trzeba zapłacić od 50 do nawet 100 dolarów.