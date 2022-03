Kendall Jenner wydyma OBFITE usta na Instagramie. Zmiana na plus? (ZDJĘCIA)

Danusia 19 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

Kendall na zdjęciach z sesji i na Instagramie wygląda super. Ale! Ona na zdjęciach ze świata rzeczywistego czy to z ulicy, czy z wybiegu to jest zupełnie inna osoba. Młode dziewczyny mają z jej powodu kompleksy, że jest niedoścignionym ideałem, a prawda jest zupełnie inna, ta dziewczyna jest ładna, ale przeciętnie ładna, plus nie ulega wątpliwościom (zwłaszcza patrząc nawet na zdjęcie zamieszczone przez Pudel kiedy miała 17 lat), że sporo sobie w tej twarzy przemeblowała. Nie dajcie się zwariować dziewczyny, jesteście piękne takie jakie jesteście, nie porównujcie się z nikim, bo różowe okulary moment by Wam spadły gdybyście taka Kendall zobaczyły na żywo, to jest wszystko śliczne w internecie. Jeżeli macie się z kimś ścigać to wyłącznie same ze sobą, bądźcie lepsze od własnej wersji sprzed miesiąca, tygodnia, czy nawet kilku lat, wtedy widzicie czarno na białym zmiany w dodatku realne, bo znacie siebie lepiej niż ktokolwiek. A i satysfakcja większa i samopoczucie lepsze.