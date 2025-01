Kesha świętuje 15-lecie debiutu, pozując nago wśród morskich fal

zgłoś do moderacji

To jest Instrukcja Jak oszukać Polaków. Wystarczy naiwnych zapewnić że.. Mamy wszystko dokładnie policzone i każda z danych naszych 100 gwarancji, zostanie spełniona w pierwsze 100 dni naszego rządzenia, natychmiast i bezwarunkowo. Zlikwidujemy drożyznę, obniżymy cenę gazu i prądu o połowę, benzyna będzie po 5 zł a kwota wolna od podatku wyniesie 60 tys. na rok, bo wiemy, jak to zrobić. Jeszcze raz gwarantuję to państwu.