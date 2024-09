Kevin Sorbo wcielał się w postać Herkulesa. Dziś ma 65 lat i nadal zachwyca formą (ZDJĘCIA)

Słyszeliście o wyroku na „rodziców” Maii ze Starogardu? Za znęcanie się nad nią i jej rodzeństwem, łamanie rąk, bicie, głodzenie, nieudzielenie pomocy i zabójstwo Maii zostali skazani: ona 7 lat, on 4! Przecież ten wyrok to jasna kpina. Nie zgadzam się na taką „sprawiedliwość”. W jakim kraju przyszło nam żyć. I czy możemy przejść obok tej sprawy obojętnie? To ma być ta nowa, uśmiechnięta Polska? Pani sędzia uzasadniła wyrok mówiąc, że to nie było znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. To było po prostu znęcanie się….