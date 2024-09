Tak zmieniła się Renee Zellweger od czasów pierwszej części Bridget Jones

Nie zawsze jednak Zellweger cieszyła się tak dobrą passą. Z powodu nadmiernych zabiegów estetycznych wygląd aktorki zmienił się do tego stopnia, że przestała być rozpoznawalna, co sprawiło, że straciła przychylność producentów. Z powodu trudności z zaakceptowaniem surowych realiów panujących w Hollywood zdecydowała się na sześć lat wycofać z życia publicznego. Co ciekawe, sama nie przyznała się do ingerencji w urodę, przeciwnie - zaprzeczała, że kiedykolwiek poszła pod nóż.