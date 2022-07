Khloe Kardashian eksponuje imponujący KALORYFER na brzuchu i prawi: "Korona może się przechylać, ale nigdy nie opada" (FOTO)

Życie uczuciowe Khloe Kardashian od zawsze było dość skomplikowane. Po tym, jak w 2016 roku zakończyła trwające siedem lat małżeństwo z Lamarem Odomem, nie może odnaleźć swojej bratniej duszy. Ma co prawda na swoim koncie związek z Tristanem Thompsonem, z którym doczekała się nawet córki, z pewnością nie można go zaliczyć do udanych...