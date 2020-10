Khloe Kardashian MIAŁA KORONAWIRUSA! "Wymioty, drgawki, kaszel. To było KOSZMARNE"

Kot prezesa 1 godz. temu zgłoś do moderacji 53 18 Odpowiedz

Żadnego wirusa nie miała chce zwiększyć oglądalność na insta ... więcej reklam do zaoferowania ... a nasz prezydent ? Bezobjawowy covid ??!!! No proszę ja ciebie! By nie wyjść do ludu na strajku gada ze ma wirusa i automatycznie dwie jego kobiety na kwarantannę by nie miały słowa, choć od początku.i tak nie maja ... 😳🤯👎🏻