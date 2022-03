Khloe Kardashian ZNÓW świeci przerobioną twarzą. Fani są zaniepokojeni: "Tęsknię za tym, jak KIEDYŚ wyglądała" (FOTO)

Aska 25 min. temu zgłoś do moderacji 14 29 Odpowiedz

Rozmawiałem z kolegą z Bieszczad, nie ufajcie Ukrainca. Przyjmniecie do domu to już się nie wyprowadza. On powiedział Polska to dla nich szansa na lepsze życie Oni już nie wrócą bo do czego? Nigdy im nie ufaj ja ich znam od dziecka na 100 ludzi tylko paru są Ok. Uważajcie proszę Was.