Kilka dni przed ślubem hotel kazał dopłacić im KILKA TYSIĘCY ZŁOTYCH, powołując się na inflację. Sprawa trafiła do sądu

Wesele to nie tylko wydarzenie, które nowożeńcy zapamiętają do końca życia, ale i poważne przedsięwzięcie, które wymaga sporego zaangażowania i nierzadko - nerwów. Szczególnie przekonała się o tym para z Krakowa, która na 90 godzin przed planowaną uroczystością usłyszała, że musi dopłacić kilka tysięcy, bo inaczej z bajkowej imprezy nici.

Nie jest tajemnicą, że na wymarzone miejsce, w którym ma odbyć się ceremonia, pary czekają po kilka lat. Los jednak uśmiechnął się do zakochanych w Krakowie, którym udało się przejąć rezerwację po nieszczęśnikach, którzy nie dotrwali do dnia ślubu. Narzeczeni w 2020 roku zarezerwowali więc termin swojej uroczystości na lipiec 2022 roku.

Kilka dni przed weselem doszło jednak do nieprzyjemnej sytuacji. Cała impreza miała kosztować około 37 tysięcy złotych , a tuż przed uroczystością okazało się, że para młoda musi dopłacić około 9 tysięcy złotych. Do narzeczonych przyszło bowiem pismo od hotelu i reprezentującego go prawnika, który "podwyżkę" tłumaczył... inflacją.

W piśmie powoływano się na wzrost cen produktów i usług gastronomicznych. Takie praktyki w obliczu trwającego kryzysu nie dziwią, zaskakujące jednak było to, że wydarzyło się to zaledwie 90 godzin przed planowaną uroczystością. Kwota ta jednak została uiszczona, ponieważ w przeciwnym wypadku do imprezy w ogóle by nie doszło. Ojciec panny młodej nie zamierzał jednak zostawiać tej sprawy.