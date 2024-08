Kim jest ukochany Taylor Swift? Eks sportowca publicznie grzmiała: "Ten kto ZDRADZIŁ, znów to zrobi"

Gwiazda Taylor Swift świeci w ostatnim czasie jaśniej niż kiedykolwiek. Za kilkanaście godzin będą się o tym mogli przekonać fani w Polsce, którzy już tłumnie zjeżdżają pod PGE Narodowy, gdzie odbędą się jej koncerty w ramach The Eras Tour. Wydaje się, że dziś jest spełniona nie tylko zawodowo, ale także prywatnie, a wszystko dzięki jej ukochanemu.

Kim jest chłopak Taylor Swift? Jego była ostrzegała gwiazdę przed zdradą

O tym, że serce Taylor znów jest zajęte, najwięcej pisało się pod koniec zeszłego roku. Nowym wybrankiem artystki jest gwiazdor futbolu amerykańskiego Travis Kelce . On również odnosi wiele sukcesów, w tym oczywiście w ramach jego drużyny Kansas City Chiefs. Co ciekawe, kiedyś było o nim głośno także za sprawą udziału w reality show "Catching Kelce", gdzie szukał drugiej połówki.

Tym razem, jak widać, udało mu się znaleźć miłość już bez pomocy kamer telewizyjnych. Kelce grywał też w reklamach i rozkręcał z bratem podcast "New Heights", w którym poruszali tematy sportowe i nie tylko. Gdy ujawniono, że spotyka się z Taylor, jego życie prywatne stało się obiektem wzmożonego zainteresowania mediów.

Jak to zwykle bywa, miewa to jednak zarówno dobre, jak i złe strony. Kiepską opinię o znanym sportowcu ma jego była partnerka, Maya Benberry, czemu dała wyraz w wywiadzie dla portalu Daily Mail. To ona wygrała wspomniany program, w którym Kelce szukał miłości na całe życie. Niestety ich relacja szybko się zakończyła, a kobieta postanowiła publicznie ostrzec jego nową partnerkę.