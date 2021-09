Kim Kardashian paraduje w obcisłym kostiumie rodem z Gali MET do... apteki (ZDJĘCIA)

"Modowe Oscary", w tym roku wyjątkowo odbywające się we wrześniu, dla znanych osobistości były okazją do popisania się kreatywnością. Nie da się ukryć, że największe kontrowersje wzbudziła Kim Kardashian pozująca na czerwonym dywanie w kostiumie zakrywającym jej ciało od stóp po sam czubek głowy. Fani porównywali ubiór 40-latki do pamiętnych stylizacji Kanye Westa, który podczas kilku wystąpień również pokazał się w szczelnej masce.