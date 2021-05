Kim Kardashian photoshopuje STOPY?! "ODCIĘŁAŚ SOBIE PALEC"

Kim Kardashian cieszy się życiem singielki-miliarderki i spędza ostatnie tygodnie na błogich wakacjach. Celebrytka odwiedza prywatne wyspy oraz luksusowe kurorty, a tropikalny krajobraz traktuje jak idealne tło do swoich zdjęć na Instagram. 40-latka pokazała ostatnio fotkę, na której pręży się na dorodnej skale. Choć na fotografii uwagę zwracają przede wszystkim kobiece kształty Amerykanki, to kilku spostrzegawczych fanów dopatrzyło się pewnego drobnego szczegółu...

Internauci zwrócili uwagę na stopy Kim i zaczęli dociekać, czy były one retuszowane w programie graficznym. Amerykanka świeciła bowiem 4 palcami u prawej stopy, choć w rzeczywistości ma 5. Co ciekawe to nie pierwszy raz kiedy stópki Kardashianki są analizowana pod tym kątem... W 2020 roku gwiazda nagrała nawet filmik wyjaśniający i ucięła spekulacje, że przerabia sobie palce u stóp w Photoshopie. Tłumaczyła, że chodzi o kąt pod jakim robione jest zdjęcie i złudzenie optyczne.