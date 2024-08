Kim Kardashian upodabnia się coraz bardziej do Bianci Censori? Internauci zarzucają jej kopiowanie stylu żony Kanye Westa (FOTO)

Dasz się??? 38 min. temu zgłoś do moderacji 35 7 Odpowiedz

Szykujcie się na kolejną zarazę!! Już grają nowym zagrożeniem. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nakazała rządom przygotowanie się na wprowadzenie nowych, surowych obostrzeń, ponieważ istnieje „duże prawdopodobieństwo”, że nowy szczep ospy małp przekształci się w śmiertelną pandemię. Ostatnio WHO ogłosiła, że ospa małp została oficjalnie sklasyfikowana jako „stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym”. Według urzędników służby zdrowia ten nowy wariant ma znacznie wyższy wskaźnik śmiertelności niż wariant z 2022 r. I mówi się, że w wielu przypadkach rozprzestrzenia się bez kontaktu seksualnego. Noqreport.com donosi: Do tej pory potwierdzono jedynie przypadki tej nowej zmutowanej odmiany ospy małp w Afryce Środkowej. Prawdopodobnie jest to jednak tylko kwestia czasu, zanim choroba rozprzestrzeni się na inne obszary. Szczepionki już dawno są gotowe. Forbes donosi że akcje spółek producentów szczepionek wzrosły o 14% Po tym jak WHO przewiduje że wirus mpox będzie atakował w szczególności dzieci i młodzież i będą szczepić masowo. Poprzednia zaraza z chaslem zaszczep się dla babci żeby nie umarła przez ciebie . Teraz zaszczep się dla swojego dziecka jeszcze ostrzej grają socjotechniką.