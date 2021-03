Kim z zawodu są prowadzący śniadaniówki? (ZDJĘCIA)

Taka prawda 15 min. temu zgłoś do moderacji 17 14 Odpowiedz

Nowakowska i "geniusz" 🤦‍♀️ To jest poziom absolwentki Wyższej Szkoły Gotowania na Gazie. W jakich sztukach/ filmach zagrała? Już chyba lepiej byc Chajzerem bez papierka, niż taką "genialną" Nowakowską czy "wybitnym" Stuhrem, którego rozprawa wynosiła może 40 stron... Ile i co można napisać w miesiąc? Żenujący cwaniak robiacy karierę na plecach ojca, a taki stary Olbrychski wyleciał z uczelni bo nie miał papierka lecz tylko i wyłącznie imponujący dorobek i niezliczone role w klasykach polskiej (i nie tylko) kinematografii. I pytanie retoryczne: co ma pan Stuhr poza układami, glupawymi skeczami, rolami w idiotycznych komedyjkach, rolami w spektaklach dla ubogich w podrzędnym warszawskim teatrzyku dla celebrytow? Po co się kształcić skoro takie ćwierćinteligentne błazny zdobywają tytuły naukowe za dorobek którego nie ma, a ludzie wybitni latami robią badania i kariery naukowe? Wystarczy mieć nazwisko i urodzić się w odpowiedniej rodzinie. Poziom bezwstydu, chamstwa i upadku obyczajów jest zatrważający. Współczuję wszystkim, których pan Stuhr edukuje i którzy u kogoś takiego muszą zdawać egzaminy.