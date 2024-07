Kinga Rusin odniosła się do AFERY z Bralczykiem. "Zabrakło wrażliwości i refleksji". Podzieliła się też prywatnym wyznaniem o stracie (FOTO)

Kinga Rusin komentuje słowa Jerzego Bralczyka

Dokładnie rok temu UMARŁ mój ukochany koń Eolo. Może z koniem nie ma się tak bliskiej więzi jak z psem (nie towarzyszy nam na każdym kroku), ale to nie znaczy, że nie można się do niego przywiązać i nawet go "kochać". Kochałam czas spędzony z Eolo, kochałam go czesać i głaskać, kochałam po prostu z nim przebywać. Trafiliśmy na siebie w 2005 roku, kiedy miałam trudny moment w życiu. Obcowanie w takim czasie ze zwierzęciem, które się uwielbia jest nie do przecenienia. To była moja hipoterapia. Kiedy Eolo skończył 18 lat wysłałam go na emeryturę na Mazury, gdzie w spokoju dożył sędziwego, jak na konia, wieku - 25. lat. Nie pisałam o tym, nie zamieściłam żadnych zdjęć, bo po prostu pękło mi wtedy serce i nie byłam w stanie przejrzeć swoich albumów dokumentujących tak wiele wspólnych chwil. Zrobię to teraz, żeby niejako uczcić jego ŚMIERĆ - zaznaczyła.