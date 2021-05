Kinga Rusin odpowiada Janowi Śpiewakowi: "Przeszkadza mu, że jestem przedsiębiorcą i DZIELĘ SIĘ MAJĄTKIEM z potrzebującymi!"

Celebrytka-milionerka Kinga Rusin poucza nas, jak żyć z "wygnania" na Malediwach. To stały mechanizm na Instagramie. Oderwani od rzeczywistości celebryci-bogacze uczą nas, robaków, co mamy myśleć i jak mamy żyć (...) - możemy przeczytać we wpisie Śpiewaka.

Dla Śpiewaka powyższe to „bzdury”, a „taka jak ja” nie ma prawa zabierać głosu. Wyraźnie temu socjalistycznemu radykałowi przeszkadza, że jestem przedsiębiorcą produkującym w Polsce i płacącym w Polsce podatki. A w dodatku, o zgrozo😱, dzielę się majątkiem z potrzebującymi! Próbuje pogardliwie wrzucić mnie do grona „instagramowych influenserek”, które rzekomo mówią ludziom, „jak żyć”. Wali na oślep po to, by pojawić się na portalach i dać na swoich profilach linka do artykułów o sobie samym - czytamy.