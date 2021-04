Kinga Rusin vs. Weronika Rosati. Po czyjej stronie są celebryci? Rozrysowaliśmy Wam to na RINGU PUDELKA

hmmm 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 4 Odpowiedz

Wybieram Kingę, bo jedyne co zrobiła, to wspomnienie o tym, że była na imprezie i z Adele rozmawiały o butach. Trochę się z tego pośmialiśmy. Nikogo szkody w tym nie widzę. Za to Weinstein długo był bezkarny, a odpowiedzialna za to była też zmowa milczenia. Dyskrecja Weroniki i innych jego znajomych mogła zaszkodzić jego ofiarom. Bardzo mi się nie podoba jak Weronika mówi o tym, że to źle, że Kinga coś opowiadała o swoich kontaktach z gwiazdami. Jest podejrzenie, że jest przeszkolona, by nic nie mówić, a to mogło przynieść komuś szkodę.