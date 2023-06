Kinga Rusin pozwana przez myśliwych. Dziennikarka WYJAŚNIA, dlaczego nie stawiła się w sądzie

Kinga Rusin kilka lat temu postanowiła porzucić pracę w telewizji i udać się w niekończącą się podróż. Dziennikarka pozostaje jednak na bieżąco ze sprawami w Polsce i co jakiś czas pojawia się w ojczyźnie, by m.in. brać udział w różnej maści manifestacjach. Ostatnio na przykład wzięła udział w marszu Donalda Tuska.

Kinga Rusin została pozwana przez myśliwych

Jestem przyzwyczajona do ataków myśliwych na mnie, dlatego raz jeszcze powtórzę to, pod czym podpisują się miliony Polaków: sprzeciwiamy się zabijaniu dzikich zwierząt dla rozrywki! Zabijanie DZIKICH zwierząt z zimną krwią i to jako hobby (!) to czyste okrucieństwo, a zwierzęta nie mają w tej nierównej walce szans. Nie mówimy tu o, czasami koniecznych, odstrzałach sanitarnych, ale o zabijaniu dla uciechy i trofeów - pisała jakiś czas temu na Instagramie.