Kinga Rusin idzie na wojnę z myśliwymi i odpowiada na zarzuty: "ZABIJAJĄ dla rozrywki! To czyste okrucieństwo"

W punkt pani Kingo!! To mordercy i tyle. Co innego kiedy zwierzę jest chore i się męczy( ale to moze zrobic leśnik) a co innego strzelanie dla kasy czy zabawy do ciężarnych sarenek( bo i to sie zdarza).. Na Mazurach słynne sa juz historie kiedy to myśliwi wyrzucają karmę dla zwierząt pod ambonami a potem kiedy głodne zwierzęta przychodzą się najeść ci mordercy strzelają do nich z ambon!! Bydlaki! Gdyby to zalezałoby ode mnie myslistwo byloby zlikwidowane w tym kraju. I tak samo jak kłusownictwo byloby surowo karane