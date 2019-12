Kinga Rusin z Polą i Katarzyną Sokołowską walczą o wolne sądy na proteście przed Sejmem (FOTO)

„Wokół nas tutaj, dzisiaj, delikatnie mówiąc nie ma zbyt wielu młodych ludzi, ale nie wierzcie tym, którzy mówią, że nic nas nie obchodzą wolne sądy, praworządność, demokracja i Polska! Nie wierzcie, bo to nieprawda! Mam nadzieję, że cała Polska wkrótce się o tym przekona, tak jak się przekonała w lipcu 2017 roku. To co się dzieje dzisiaj wokół wolnych sądów widzimy doskonale. Widzimy też niestety zastępy młodzieżowej brygady PiS, która szczególnie ochoczo i aktywnie uczestniczy w demolowaniu praworządności w Polsce. Wśród nich jest wielu bystrych ludzi. Nieznane są powody, dla których z takim zaangażowaniem stanęli po stronie zła, podłości i zamordyzmu. Gdybym była parę lat starsza, to byliby to moi koledzy z uczelni. Powiedziałabym im wtedy to samo, co mówię dzisiaj - jest mi za nich strasznie wstyd. Powinni pamiętać, że życie jest dłuższe niż czas przydatności do spożycia jakiejś władzy. Kończą się kadencje, rządy, premierzy i ministrowie. Utraconej twarzy i czci można już nie odzyskać nigdy. Panowie, nie przykładajcie ręki do zła!" - czytamy.