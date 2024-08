Kinga Zawodnik o plastyce brzucha: "Mam zwisającą skórę, ale to nie jest coś, co mi przeszkadza. Nie wstydzę się"

Teraz w wywiadzie dla Pudelka, który przeprowadziła Simona Stolicka , Kinga Zawodnik otworzyła się na temat potrzeby zmiany, którą zawsze odczuwała. Wymagało to nie lada poświęceń i porzucenia dotychczasowych niezdrowych przyzwyczajeń. Bohaterka spektakularnej przemiany wielokrotnie opowiadała o przykrościach, jakich doświadczała z powodu większej postury. Przykre komentarze, których była adresatką, powodowały, że celebrytka poważnie zastanawiała się nad korektą brzucha i usunięciem nadmiaru skóry. Z czasem jednak doszła do wniosku, że nie ma takiej potrzeby.

Nie będę obłudna, mam tam gdzieś zwisającą skórę (...). Przed operacją myślałam o plastyce brzucha, że "co będzie gdy" - przyznała. I faktycznie próbowałam się doinformować u lekarzy o tę opcję wycięcia, natomiast to nie jest coś, co mi najbardziej przeszkadza. Jest coś, co bardziej mi przeszkadza. Nie wiem, czy bym się zdecydowała. Nawet żeby usunąć "pelikany" [nadmiar skóry na ramionach - przyp. red], czy właśnie brzuch. Ja też się nie wstydzę, jeśli chodzi o brzuch, jestem kobietą, noszę bieliznę z podwyższonym stanem, jest cielista więc pod samym biustem wszystko mi ładnie zakrywa.