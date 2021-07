Klara i Laura trenują o świcie z Lewandowskim. Ania pęka z dumy?

Ula 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Ale one są do siebie podobne jak dwie krople wody normalnie. Brawo Pani Aniu za to że zachęca Pani dzieci już w takim wieku do aktywności fizycznej to na dobre im wyjdzie w przyszłości wiem bo sama mam córeczki w podobnym wieku i też z nimi ćwiczę różne rzeczy typu joga, pilates, różne zumby nie bumby itp ostatnio nawet ćwiczymy z Panią Ewą Chodakowską i jestem bardzo dumna z moich coreczek bo one od Pani Ewy nawet skalpel wykonały i to prześlicznie. Dlatego zachęcam wszystkie mamy do ćwiczeń razem ze swoimi pociechami bo naprawdę warto wydłużyć swoje i im życie a jeszcze Pani Aniu chciałabym podziękować za wszystko o czym Pani pisze na swoim blogu, dużo to zmieniło w moim życiu na lepsze i dlatego Panią w internecie obserwuje codziennie. Życzę dziewczynom zdrowia i wspaniale spędzonego aktywnie czasu z Panią i Pani mężem. Tak trzymać!